محكمة طوكيو تؤيد منح الإقامة الطويلة للشريك الأجنبي من نفس الجنس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قضت محكمة منطقة طوكيو يوم الجمعة بأنه ينبغي منح الأجنبي الذي يتزوج من نفس الجنس مع مواطن ياباني تأشيرة ”أنشطة محددة“ تسمح بإقامة طويلة الأمد.

صدر الحكم، الذي يُعتقد أنه الأول من نوعه في اليابان في دعوى قضائية رفعها رجل أمريكي وشريكه الياباني يطالبان الحكومة اليابانية بدفع ما مجموعه 11 مليون ين كتعويض عن عدم منحهما إقامة طويلة الأمد بشكل غير دستوري.

وفقًا للحكم، تزوج الزوجان في الولايات المتحدة في عام 2015 وتقدم الشريك الأمريكي بطلب إلى مكتب الهجرة في طوكيو لتغيير وضع إقامته إلى إقامة طويلة الأمد في عام 2018 بعد أن وجد صعوبة في تجديد تأشيرة الإقامة.

حكم القاضي يوشيتاكا إيتشيهارا الذي يرأس الجلسة ضد منح وضع المقيم منذ فترة طويلة على أساس أن الرجل الأمريكي لم يستقر بعد بشكل كافٍ في اليابان.

لكن إيتشيهارا اعترض على ممارسة وزارة العدل المتمثلة في عدم إصدار تأشيرات حالة الأنشطة المخصصة للأجانب في زواج المثليين مع مواطنين يابانيين أثناء القيام بذلك للأجانب الذين يكون شركاؤهم من نفس الجنس من محافظات أخرى ولديهم تأشيرات إقامة يابانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)