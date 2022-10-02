اليابان تدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة إن بلاده تدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب تحركها لضم أربع مناطق في أوكرانيا.

وقال كيشيدا للصحفيين بعد حديثه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف ”سننظر في فرض عقوبات إضافية بالتنسيق مع شركائنا في مجموعة السبع“.

أخبر كيشيدا زيلينسكي أن تحرك روسيا لضم المناطق الأوكرانية ينتهك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وينتهك القانون الدولي.

وقال رئيس الوزراء الياباني إنه لا ينبغي أبدًا قبول هذه الخطوة وإن الحكومة اليابانية تدينها بشدة.

أخبر كيشيدا زيلينسكي أن دول مجموعة السبع ستعمل معًا لوقف الغزو الروسي في أقرب وقت ممكن وأن اليابان ستواصل دعم أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)