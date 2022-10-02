ارتفاع أسعار 6442 سلعة غذائية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تم رفع أسعار 6442 منتجًا من الأطعمة والمشروبات في اليابان يوم السبت، وهو رقم غير مسبوق ليوم واحد، بسبب ارتفاع تكاليف المواد وانخفاض سعر صرف الين، وفقًا لشركة أبحاث الائتمان اليابانية تيكوكو داتا بنك.

كما ارتفعت أسعار قوائم المطاعم والسلع اليومية والإلكترونيات المنزلية والمرافق العامة، مما وجه ضربة أخرى للأسر المتضررة بالفعل من التضخم منذ العام الماضي.

في أكتوبر/ تشرين الأول من المقرر أن ترتفع أسعار 6699 من المواد الغذائية والمشروبات، وفقًا لمسح تيكوكو داتا بنك الذي شمل 105 منتجين رئيسيين، والذي صدر يوم السبت.

وقال مسؤول في تيكوكو داتا بنك: ”هذا مقياس لم نشهده منذ انفجار اقتصاد الفقاعة“.

من المتوقع أن يشهد أكثر من 20 ألف منتج من منتجات الأطعمة والمشروبات زيادة في الأسعار خلال عام 2022، وهو ما سيكلف الأسرة المتوسطة 5730 ينًا إضافيًا شهريًا.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)