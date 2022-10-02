وفاة أسطورة المصارعة والسياسي الياباني أنطونيو إينوكي عن 79 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - توفي المصارع الأسطوري المحترف أنطونيو إينوكي بسبب قصور في القلب في منزله يوم السبت. كان عمره 79 عامًا.

ساهم إينوكي، واسمه الحقيقي كانجي إينوكي، بشكل كبير في خلق العصر الذهبي لمصارعة المحترفيين في اليابان خلال عصر شوا في البلاد بعبارته الشهيرة ”moeru tokon“ أو ”الروح المحترقة“.

عمل إينوكي أيضًا كمشرع في مجلس الشيوخ الياباني. كان يعاني من الداء النشواني الجهازي، وهو مرض مستعص على العلاج.

وهو من مواليد مدينة يوكوهاما، جنوب طوكيو، انتقل إينوكي إلى البرازيل مع عائلته في عام 1957. دخل مصارعة المحترفين في عام 1960 عن عمر يناهز 17 عامًا بعد أن اكتشفه المصارع الشهير ريكيدوزان.

بفضل تقنياته المميزة في المصارعة مثل ”الكوبرا تويست“ و ”مانجيغاتامي“ وركلة ”إنزويجيري“، ابتكر إينوكي طفرة في عالم المصارعة مع مصارعين مشهورين آخرين مثل جاينت بابا وذا ديستروير.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)