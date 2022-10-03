استطلاعات رأي حول كيفية جمع الملابس المستعملة لتعزيز إعادة التدوير في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط وزارة البيئة اليابانية لإجراء دراسات استقصائية حول كيفية جمع الملابس المستعملة من أجل تسهيل إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

تهدف الوزارة إلى تعزيز ”الموضة المستدامة“، والتي تدعو إلى تقليل كمية الملابس المهملة.

ومن المتوقع إطلاق الاستطلاعات التي تستهدف البلديات وشركات الملابس في وقت لاحق من هذا الشهر.

ستسأل فرقة عمل معنية بالموضة والبيئة، تم إنشاؤها في الوزارة في عام 2020 حوالي 10 بلديات عن الوضع المتعلق بإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ونسبة كل مادة نسيجية مستخدمة في الملابس التي تم جمعها.

وستقوم فرقة العمل التي تضم 14 موظفًا في الوزارة، بإجراء مقابلات مع مسؤولي البلديات لمعرفة التحديات المتعلقة بجمع الملابس المستعملة وإعادة التدوير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)