زلزال قوي يضرب جنوب غرب اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ضرب زلزال قوي جنوب غرب اليابان في وقت مبكر من يوم الأحد.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر على عمق حوالي 30 كيلومترا قبالة شبه جزيرة أوسومي في منطقة كيوشو في حوالي الساعة 12:02 صباحا (3:02 مساء يوم السبت بتوقيت غرينتش)، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وسجل الزلزال 4 درجات على مقياس ريختر في مدينة ميازاكي، وبعض المناطق الأخرى من المحافظة، وبينما سجل 3 درجات في المحافظات المجاورة، وهي إهيمي وساغا وكوماموتو وأويتا وكاغوشيما.

و لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، وفقاً للشرطة اليابانية.

من جانبها، قالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية، إنه لم يتم رصد أي أضرار في محطة ”سينداي“ للطاقة في محافظة كاغوشيما.

وقالت الوكالة إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)