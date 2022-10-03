رائد الفضاء الياباني واكاتا جاهز لمهمة محطة الفضاء الدولية

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طوكيو - (جيجي برس) - وصل رائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا مع ثلاثة من زملائه في وقت مبكر من يوم الأحد بتوقيت اليابان، قبل أيام من رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال واكاتا، 59 عامًا، في مؤتمر صحفي إنه مستعد تمامًا لمهمة الفضاء وأنه فعل كل ما في وسعه من خلال التدريب.

وأضاف أن رواد الفضاء مستعدون لبذل الجهود الكاملة لتحقيق أفضل النتائج من مهمة محطة الفضاء الدولية طويلة المدى من خلال عملهم الجماعي الذي يعتنون فيه ببعضهم البعض.

عقد رواد الفضاء مؤتمرًا صحفيًا على مدرج لمركز الفضاء عند نزولهم من طائرة صغيرة نقلتهم إلى المنشأة.

سيتم إطلاق مركبة SpaceX Crew-5 التي تحمل رواد الفضاء الأربعة من مركز الفضاء في الساعة 1 صباحًا الخميس بتوقيت اليابان (4 مساءً الأربعاء بتوقيت غرينتش). سيبقون في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)