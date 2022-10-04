إمبراطور اليابان سيخضع لفحص البروستاتا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ذكرت وكالة البلاط الإمبراطوري يوم الإثنين أن الإمبراطور الياباني ناروهيتو سيخضع لفحص البروستاتا في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني من خلال تحليل التصوير بالرنين المغناطيسي.

يهدف الفحص الذي يستغرق يومًا واحدًا إلى التحقق مما إذا كان الإمبراطور مصابًا بالمرض بعد أن أثيرت بعض المخاوف بشأن اختبارات وجدت أن مستوى بروتين يسمى PSA في عينة دمه كانت أعلى قليلا من المعتاد.

الإمبراطور البالغ من العمر 62 عامًا لا يعاني حاليًا من أي أعراض. ستكون نتيجة فحص التصوير بالرنين المغناطيسي متاحة في غضون أيام قليلة وتستخدم لتقرير ما إذا كان يحتاج إلى إجراء فحص الأنسجة.

في مارس/ آذار 2007، عندما كان الإمبراطور وليًا للعهد، تم العثور على ورم في الاثني عشر. خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في يونيو/ حزيران من ذلك العام.

في يناير/ كانون الثاني 2003، خضع الإمبراطور الأب أكيهيتو لعملية جراحية لسرطان البروستاتا عندما كان يبلغ من العمر 69 عامًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)