اليابان تعيد فتح سفارتها في كييف هذا الشهر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تخطط الحكومة اليابانية لإعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف بحلول نهاية هذا الشهر، بعد سبعة أشهر من إغلاق السفارة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ذكرت مصادر مطلعة أن السفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا سيعود إلى كييف قريبا، وتخطط الحكومة لاستئناف عمليات السفارة على مراحل.

بعد بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط، أغلقت اليابان سفارتها على أساس مؤقت في 2 مارس/ آذار ونقلت وظائفها إلى مكتب اتصال مؤقت تم إنشاؤه في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا. تم نقل مهام السفارة في وقت لاحق إلى رزيسزو في جنوب شرق بولندا حيث كان الوضع يتصاعد.

وزار ماتسودا كييف في الفترة ما بين 22 أغسطس/ آب و 4 سبتمبر/ أيلول، واجتمع مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ومسؤولين كبار آخرين لتبادل وجهات النظر حول السلامة والقضايا الأخرى التي يجب معالجتها لإعادة فتح السفارة.

بناءً على تقرير من السفير، نظرت الحكومة اليابانية فيما إذا كان بإمكانها إعادة فتح السفارة هناك، وتعتقد الآن أنها تستطيع تأمين سلامة السفارة من خلال إجراءات مثل وضع حراس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)