كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا حلّق فوق اليابان

أخبار اليابان

سيؤول/ طوكيو (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا حلّق فوق اليابان لأول مرة منذ حوالي خمس سنوات صباح الثلاثاء، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

وآخر مرة حلّق فيها صاروخ كوري شمال فوق اليابان تعود إلى 2017.

في حوالي الساعة 7:23 صباحًا (10:23 مساءً الاثنين بتوقيت غرينتش)، أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ من موقع في مقاطعة تشاغانغ الداخلية. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن ما تم إطلاقه يُفترض أنه صاروخ باليستي متوسط المدى.

عبر نظام الإنذار المبكر J-Alert، حثت الحكومة اليابانية السكان في محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان ومحافظة أوموري شمال شرق اليابان على الإخلاء لحماية أنفسهم من إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وجاء في الإنذار أنّ ”كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض“.

وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، فإن ما تم إطلاقه قد يكون صاروخًا باليستيًا وأنه سقط بالفعل في البحر.

وقال كيشيدا للصحفيين إنّ ”صاروخاً بالستياً عَبَر على الأرجح فوق بلدنا قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. إنّه عمل عنف يأتي عقب عمليات إطلاق متكرّرة وحديثة لصواريخ بالستية. نحن ندين هذا الفعل بشدّة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)