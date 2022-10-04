القلق يخيم على الناس بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان

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سابورو / أوموري / طوكيو - (جيجي برس) - أثارت صفارات الإنذار المدوية انزعاج الناس في اليابان بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا فوق الأرخبيل الياباني للمرة الأولى منذ خمس سنوات يوم الثلاثاء.

كان المسؤولون في حكومتي محافظتي هوكايدو وأوموري مشغولين بعد أن حذرت الحكومة المركزية السكان من خلال نظام الإنذار المبكر J-Alert بينما كانت سلامة السفن والطواقم في البحر محور الاهتمام أيضًا.

كانت الهواتف ترن منذ الصباح بقسم إدارة الأزمات في محافظة هوكايدو، أقصى شمال اليابان. قام المسؤولون على عجل بجمع المعلومات وكتبوا ما يجري على السبورة البيضاء.

قال مسؤول ”نحن نتصل بكل حكومة بلدية، والمنظمات ذات الصلة بالوقاية من الكوارث وقوات الدفاع الذاتي“.

وصل محافظ هوكايدو، ناوميتشي سوزوكي، مرتديًا لباس الإغاثة الذي يستخدم في حالات الكوارث، إلى مكتب حكومة المحافظة في سابورو، عاصمة هوكايدو حوالي الساعة 9:20 صباحًا (12:20 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وقال للصحفيين ”لقد أصدرت تعليمات (للأشخاص المعنيين) للتحقق بدقة من سلامة الطائرات والسفن المتعلقة بهوكايدو“.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)