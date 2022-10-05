اليابان تطرد دبلوماسيا روسيا رداً على خطوة مماثلة من موسكو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت الحكومة اليابانية أن القنصل الروسي في سابورو بمحافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان ”شخص غير مرغوب فيه“ وأمرت الدبلوماسي بمغادرة اليابان بحلول يوم الاثنين، حسبما قال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي يوم الثلاثاء.

وتعد هذه الخطوة بمثابة إجراء مضاد لاحتجاز روسيا وترحيلها قنصلًا يابانيًا في فلاديفوستوك أواخر الشهر الماضي.

استدعى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين إلى وزارة الخارجية في طوكيو وأبلغه بالقرار.

وفي حديثه للصحفيين في الوزارة، شدد هاياشي على أن احتجاز القنصل الياباني ”انتهاك واضح وخطير للقانون الدولي“ و ”مؤسف للغاية وغير مقبول“.

وقال هاياشي ”أبلغنا (الجانب الروسي) بالقرار كإجراء متناسب“. ونحثهم على اتباع القرار بالشكل الصحيح ”.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)