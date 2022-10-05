كيشيدا وبايدن يتعهدان بتعزيز الردع الياباني-الأمريكي بشأن صواريخ كوريا الشمالية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - اتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء على أن إطلاق صاروخ باليستي جديد من قبل كوريا الشمالية صباح يوم الثلاثاء يمثل تحديًا واضحًا وخطيرًا للسلام والاستقرار في المجتمع الدولي.

في محادثاتهما الهاتفية التي استمرت 25 دقيقة، أكد كيشيدا وبايدن أن اليابان والولايات المتحدة ستعززان قدرات الردع للتحالف الياباني الأمريكي.

كان الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق يوم الثلاثاء هو أول صاروخ يحلق فوق اليابان منذ خمس سنوات. قد تتخذ كوريا الشمالية إجراءات استفزازية أخرى مثل إجراء تجربة نووية

أكد كيشيدا للرئيس الأمريكي أن اليابان ستعمل على تحسين قوتها الدفاعية بشكل كبير.

كما أكد الزعيمان الياباني والأمريكي على التعاون الوثيق لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية بناءً على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)