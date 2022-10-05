رئيس وزراء اليابان يتعهد بالتفاني في خدمة البلاد بمناسبة مرور عام من توليه المنصب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو ببذل قصارى جهده لخدمة البلاد يوم الثلاثاء، الذي يصادف مرور عام على توليه منصبه.

وقال كيشيدا للصحفيين ”كل من اليابان والعالم يمر بنقطة تحول تاريخية.“ ”سأعمل جاهدا لأداء واجباتي بكل ما أوتيت من قوة“

تطرق كيشيدا إلى جائحة كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا، وإطلاق النار المميت على رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، ونظر إلى الوراء في سنته الأولى كرئيس للوزراء.

وقال: ”لقد واجهنا سلسلة من الأحداث الكبرى التي لا تحدث إلا مرة واحدة كل عقود“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)