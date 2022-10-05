تدريبات مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة ردا على استفزازات كوريا الشمالية

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طوكيو - (جيجي برس) - نفذت 12 طائرة مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية وقوات مشاة البحرية الأمريكية تدريبات مشتركة فوق بحر الصين الشرقي يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية.

ويبدو أن التدريبات المشتركة كانت تهدف إلى إرسال تحذيرات إلى كوريا الشمالية، التي أطلقت صاروخًا باليستيًا حلق فوق اليابان في وقت سابق اليوم.

في التدريبات، التي أجريت فوق المياه غرب منطقة كيوشو جنوب غرب اليابان، تهدف اليابان والولايات المتحدة إلى التحقق من قدرات الاستجابة الفورية وإظهار تعاونهما.

ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، فقد انضم إلى التدريبات غير المجدولة أربع مقاتلات من طراز F-15 وأربعة مقاتلات من طراز F-2 من قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية وأربعة مقاتلات شبح تابعة لمشاة البحرية الأمريكية من طراز F-35B متمركزة في قاعدة إيواكوني الجوية في محافظة ياماغوتشي الغربية.

انطلقت الطائرات المقاتلة من قواعد مختلفة لتلتقي في الهواء وتحلق في تشكيل مشترك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)