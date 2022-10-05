الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية للحوار بعد إطلاقها صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) - دعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الثلاثاء كوريا الشمالية إلى إجراء حوار مع الولايات المتحدة في أعقاب إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان يوم الثلاثاء.

وقالت جان بيير إن ”الإطلاق كان خطرا على الشعب الياباني وزعزعة لاستقرار المنطقة وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي“.

ثم قالت ”هذا العمل يؤكد الحاجة الملحة للحوار والدبلوماسية“.

سقط الصاروخ الكوري الشمالي، وهو أول صاروخ يحلق فوق اليابان منذ خمس سنوات، في مياه المحيط الهادئ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بعد قطعه لمسافة 4600 كيلومتر.

وقالت جان بيير ”هدفنا يظل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)