رئيس وزراء اليابان حذر من السعي إلى حل كنيسة التوحيد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس عن وجهة نظر حذرة بشأن فكرة السعي لاستصدار أمر من المحكمة بحل الجماعة الدينية المثيرة للجدل والمعروفة باسم اتحاد الأسرة للسلام والتوحيد العالمي (كنيسة التوحيد سابقا).

وقال كيشيدا في جلسة عامة لمجلس الشيوخ الياباني بخصوص موضوع اتحاد الأسرة للسلام والتوحيد العالمي ”نحتاج إلى اتخاذ قرار دقيق وبعناية بخصوص هذا الأمر مع الوضع في الاعتبار ضمان حرية الأديان“.

تصاعد الاهتمام بالكنيسة، مع ارتباط اسمها بالمتهم باغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص في يوليو/ تموز على يد رجل استهدف آبي لأنه اعتقد أن آبي كان على علاقة بتلك الجماعة.

وقالت الشرطة اليابانية في تحقيقاتها إن المشتبه به ياماغامي تيتسويا يحمّل الجماعة الدينية مسؤولية أزمات واجهتها عائلته، بعدما تبرّعت لها والدته بمبالغ مالية كبرى.

كما تعهد كيشيدا بإعطاء أولوية قصوى لحماية حياة الناس اليومية من ارتفاع الأسعار.

وقال كيشيدا ”سننفذ بسلاسة إجراءات التصدي للتضخم“ مضيفا أنه سيتم وضع حزمة شاملة من الإجراءات الاقتصادية خلال هذا الشهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)