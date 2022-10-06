【عاجل】كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول / طوكيو (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى من بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان بين الساعة 6:01 صباحًا الخميس (9:01 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش) والساعة 6:23 صباحًا، وفقًا للجيش الكوري الجنوبي.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إنه يعتقد أن الصاروخين قد سقطا في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مضيفًا أنه لم ترد تقارير عن حدوث أضرار للطائرات والسفن.

وقال هامادا إن الصاروخ الأول حلق حوالي 350 كيلومترا وبارتفاع أقصى يبلغ نحو 100 كيلومتر والثاني قطع نحو 800 كيلومتر مع أقصى ارتفاع يبلغ نحو 50 كيلومترا. وقال إن الصاروخ الثاني ربما حلق في مسار غير منتظم.

قال وزير الدفاع الياباني إن طوكيو قدمت احتجاجا لبيونغ يانغ على إطلاق الصواريخ الأخيرة عبر قنوات السفارة في بكين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)