انقسام في مجلس الأمن حول التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس) - انقسم مجلس الأمن بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا على اليابان خلال اجتماع يوم الأربعاء، ولم يصدر بيانا للصحافة بشأن هذه المسألة.

أدانت الدول الغربية إطلاق بيونغ يانغ الصاروخي يوم الثلاثاء، بينما زعمت الصين وروسيا أن الولايات المتحدة مسؤولة عن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.

وانضم إلى الاجتماع ممثلون من اليابان وكوريا الجنوبية أيضًا. وتحظر قرارات مجلس الأمن على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية.

وبعد الاجتماع قالت 11 دولة، من بينها اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في بيان مشترك إنها ”تدين بشدة“ الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية.

وقال السفير الياباني لدى الأمم المتحدة كيميهيرو إيشيكاني للصحفيين ”من المؤسف أن (مجلس الأمن) لم يستطع الخروج بموقف موحد بشأن انتهاك خطير لقراراته“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)