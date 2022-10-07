اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجري مناورة للدفاع الصاروخي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أجرت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة في بحر اليابان يوم الخميس للكشف عن الصواريخ الباليستية وتعقبها واعتراضها، ردًا على سلسلة إطلاق صواريخ باليستية مؤخرًا من قبل كوريا الشمالية.

وانضمت إلى التدريبات مدمرة إيغيس تابعة لمجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الهجومية بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية يو إس إس رونالد ريغان، بالإضافة إلى سفينة إيجيس التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

تم تصميم التدريب لتأكيد طرق تبادل المعلومات حول الأهداف التي تم اكتشافها بواسطة أنظمة الرادار المضادة للصواريخ.

عادت مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الضاربة إلى بحر اليابان بعد إطلاق صاروخ يوم الثلاثاء من قبل كوريا الشمالية. كانت في طريقها إلى مهمتها التالية بعد المشاركة في تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أواخر الشهر الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)