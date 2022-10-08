اليابان تسمح للفنادق برفض استقبال النزلاء الذين لا يلتزمون بالكمامات

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طوكيو - (جيجي برس) - تبنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة مشروع قانون للسماح للفنادق والنزل التقليدية ”ريوكان“ على الطراز الياباني برفض استقبال النزلاء الذين لا يتبعون تعليمات مكافحة العدوى، مثل ارتداء الكمامات، بدون سبب وجيه أثناء انتشار الأوبئة.

يهدف مشروع قانون مراجعة قانون الأعمال الفندقي، الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء، إلى السماح لمقدمي خدمات السكن برفض استقبال النزلاء الذين يشتبه في ظهور أعراض كورونا أو غيرها من الأمراض المعدية عند تفشي مثل هذه الأمراض. والهدف من ذلك هو ضمان اتخاذ تدابير الوقاية من العدوى بدقة في مرافق الإقامة، مما يخلق بيئة آمنة ومأمونة للضيوف.

يحظر قانون الأعمال الفندقي الحالي على الفنادق ونزل ريوكان من رفض استقبال الضيوف ما لم يكن واضحًا أنهم مصابون بأمراض معدية.

دعت صناعة السكن إلى مراجعة القانون حيث لا يُسمح لمشغلي مرافق الإقامة برفض الضيوف إذا كانت لديهم أعراض مثل الحمى والسعال فقط.

بموجب القانون المعدل، سيتم السماح للفنادق ونزل ريوكان بمطالبة الضيوف بارتداء الكمامات والتحقق من درجة حرارة الجسم في حالة انتشار مرض معدي. سيكونون قادرين على سؤال الأشخاص الذين يعانون من الحمى أو أعراض أخرى للإبلاغ عما إذا كانوا قد رأوا طبيبًا وما إذا كانوا قد أصيبوا بأي مرض معدي. سيُسمح لمرافق الإقامة برفض أولئك الذين لا يتبعون هذه الطلبات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)