رائد الفضاء الياباني واكاتا يصل إلى محطة الفضاء الدولية

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طوكيو - (جيجي برس) - رست المركبة الفضائية سبيس إكس كرو دراغون التي تحمل كويتشي واكاتا من اليابان وثلاثة رواد فضاء آخرين بمحطة الفضاء الدولية صباح الجمعة بتوقيت اليابان.

رحب بهم رواد الفضاء الذين كانوا يقيمون بالفعل في محطة الفضاء الدولية.

وقال واتاكا (59 عاما) في كلمة خلال حفل الترحيب بالأربعة ”لقد عدت إلى انعدام الجاذبية. أشعر وكأنني عدت إلى المنزل“.

سيبقى واكاتا، الذي يقوم برحلته الفضائية الخامسة، وهو أكبر عدد بالنسبة لرائد فضاء ياباني، في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر تقريبًا.

ويتكون الطاقم من نيكول مان وجوش كاسادا من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وأنا كيكينا من وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس وواكاتا كوئيتشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وسيجرون تجارب للتحضير لبعثات بشرية إلى القمر وكوكب المريخ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)