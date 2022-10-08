استقالة 4 من مدراء «هينو موتورز» اليابانية بسبب فضيحة بيانات المحرك

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طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت هينو موتورز يوم الجمعة استقالة أربعة مدراء تنفيذيين بسبب فضيحة تزوير بيانات المحرك، وأصدرت إجراءات لمنع سوء سلوك مماثل.

ستنفذ الشركة أيضًا خفضًا في الأجور بنسبة 50٪ لمدة ستة أشهر من هذا الشهر للرئيس ساتوشي أوغيسو، الذي سيبقى في منصبه، وتخفيضات بنسبة 30٪ أو 20٪ لمدة ثلاثة أشهر للمديرين التنفيذيين الآخرين.

نظرًا لأن سوء السلوك يعود إلى حوالي 20 عامًا، ستطلب الشركة من الرؤساء السابقين الذين كانوا في مناصبهم في عام 2003 أو بعد ذلك إعادة جزء من رواتبهم طواعية في ذلك الوقت.

وقال أوغيسو في مؤتمر صحفي في طوكيو مساء الجمعة ”نأخذ مسئوليتنا الإدارية على محمل الجد ونشعر بالاعتذار الشديد“. وشدد على أنه ”سنمضي قدما في الإصلاح لنولد من جديد كشركة لن ترتكب أي سوء سلوك مرة أخرى“.

في وقت سابق من اليوم، زار أوغيسو وزارة النقل وقدم تقريرًا بشأن الأمر، بما في ذلك الإجراءات الوقائية، إلى وزير النقل تيتسو سايتو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)