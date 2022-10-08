اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تكثف جهودها ضد سرقة كوريا الشمالية للعملات المشفرة

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سيؤول - (جيجي برس) - قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كبار المسؤولين اليابانيين والأمريكيين والكوريين الجنوبيين اتفقوا في محادثات هاتفية يوم الجمعة على تعزيز الجهود لمنع كوريا الشمالية من الحصول على الأموال من خلال سرقة الأصول المشفرة.

وانضم إلى المحادثات تاكيهيرو فوناكوشي، المدير العام لمكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية، وسونغ كيم، الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، وكيم غون ، الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

يُعتقد أن كوريا الشمالية تركز على الهجمات الإلكترونية للحصول على الأموال. في أبريل/ نيسان، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إن مجموعة قراصنة كورية شمالية شنت هجومًا إلكترونيًا على شبكة ألعاب على الإنترنت وسرقت حوالي 620 مليون دولار.

في المحادثات الهاتفية، اتفق المسؤولون الثلاثة أيضًا على زيادة تعزيز التعاون الدولي لمنع محاولات كوريا الشمالية لتجنب العقوبات، مثل عمليات نقل البضائع البحرية من سفينة إلى سفينة.

وفيما يتعلق بسلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل بيونغ يانغ، أكد الثلاثة أن بلدانهم لن تتغاضى عن محاولة كوريا الشمالية جعل أعمالها الاستفزازية أحداثًا يومية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)