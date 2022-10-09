زيلينسكي يدعم مطالبة اليابان بالجزر التي تسيطر عليها روسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة مرسوماً يعترف بمطالبة اليابان بجزر شمال غرب المحيط الهادئ التي تسيطر عليها روسيا والتي تسميها طوكيو الأراضي الشمالية.

قال زيلينسكي في خطاب بالفيديو إنه يعيد التأكيد على احترام أوكرانيا لسيادة اليابان ووحدة أراضيها، بما في ذلك الأقاليم الشمالية الواقعة تحت الاحتلال الروسي.

في وقت سابق يوم الجمعة، تبنى البرلمان الأوكراني قرارا يعترف بالأراضي الشمالية كأراضي يابانية.

وذكر القرار أن أوكرانيا تدعم موقف اليابان بشأن الجزر، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحديد الوضع القانوني للأراضي الشمالية باعتبارها تنتمي لليابان.

لم يستخدم القرار تعبير جزر الكوريل، التي تضم سلسلة جزر تسمى تشيشيما في اليابان والأراضي الشمالية، وهو أمر شائع في الحقبة السوفيتية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)