استمرارا للتصعيد.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال وزير الدولة الياباني لشؤون الدفاع إينو توشيرو إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين في وقت مبكر من يوم الأحد، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أنه تم إطلاق كل منهما باتجاه الشرق من منطقة قريبة من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وتم إطلاق الصاروخ الأول في حوالي الساعة 1:47 صباحا بتوقيت اليابان. وتشير التقديرات إلى أنه قطع مسافة حوالي 350 كيلومترا وبلغ أقصى ارتفاع له حوالي 100 كيلومتر.

وتم إطلاق الصاروخ الثاني في حوالي الساعة 1:53 صباحا، ويقدر أنه قطع مسافة حوالي 350 كيلومترا وبلغ أقصى ارتفاع له حوالي 100 كيلومتر.

وكانا مصممين على السقوط في بحر اليابان، خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان.

وقال إينو إنه لم يتم تأكيد حدوث أضرار للطائرات أو السفن حتى الآن.

وبذلك تكون كوريا الشمالية قد أجرت 8 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية في غضون أسبوعين،

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن هذه هي المرة الخامسة والعشرون هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ بالستية.

تقوم وزارة الدفاع اليابانية كذلك بتحليل المعطيات المتوفرة للتحقق هل تنتمي الصواريخ التي تم إطلاقها إلى نفس نوع الصاروخ الذي تم اختباره في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 والذي حلق حينها وفق مسار غير معتاد.

كما أعلنت وكالة الاستخبارات اليابانية تعزيز نشاطاتها الاستطلاعية تحسبا لإجراء بيونغ يانغ تجربة نووية، تزامنا مع احتفالاتها يوم الاثنين المقبل بالذكرى الـ77 لتأسيس حزب العمال الحاكم في البلاد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)