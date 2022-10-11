كيشيدا يتعهد بالعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن كوريا الشمالية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأحد إن بلاده ستتعاون بشكل وثيق مع دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن استفزازات كوريا الشمالية.

وقال كيشيدا للصحفيين خلال رحلة إلى سوزوكا بمحافظة مي بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان في وقت سابق يوم الأحد ”سنراقب عن كثب الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية“.

وقال وزير الدولة الياباني لشؤون الدفاع توشيرو إينو للصحفيين إن كوريا الشمالية تصعد الاستفزازات. وقال إن إطلاق صواريخ بيونغ يانغ ”تهدد السلام والاستقرار في اليابان والمجتمع الدولي وغير مقبولة على الإطلاق“.

قدمت اليابان احتجاجًا على أفعال كوريا الشمالية عبر سفاراتها في بكين.

قال كيشيدا إنه أصدر تعليمات للمسؤولين بجمع المعلومات والتأكد من عدم وقوع أضرار. قال إينو إنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار للطائرات أو السفن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)