【عاجل】كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين جديدين باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - قال وزير الدولة الياباني لشؤون الدفاع إينو توشيرو إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان يوم الأحد.

وقال إينو للصحفيين في طوكيو إن الصاروحيم ربما يكونا صاروخين باليستيين أطلقتهما غواصات ويعتقد أنهما سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو تعليماته للمسؤولين بتوفير المعلومات الضرورية للشعب بسرعة.

ويحتفل حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية بالذكرى السابعة والسبعين لتأسيسه يوم الاثنين. وتتنامى المخاوف من أن بيونغ يانغ ربما تخطط لاستفزاز آخر بعد سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة.

ويعمل المسئولون في اليابان مع نظرائهم في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمراقبة أنشطة كوريا الشمالية عن كثب.

(النص الاصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)