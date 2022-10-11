أملا في إنعاش السياحة... اليابان ترفع القيود المفروضة على دخول البلاد

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تتزايد الآمال في قطاع السياحة الياباني حيث خففت البلاد بشكل كبير من إجراءات مراقبة الحدود الخاصة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء.

قال ساتوشي يوشيدا، رئيس جمعية سياحية في كوتشان، وهي جزء من منطقة منتجع نيسيكو في هوكايدو، وهي وجهة شهيرة للسياح الأجانب: ”توقعاتنا كبيرة للغاية بعد عامين من الصعوبات“.

رفعت اليابان سقفها اليومي لعدد المسافرين المسموح لهم بدخول البلاد وخففت الإجراءات الحدودية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، بدأت برنامجًا لتنشيط السياحة الداخلية على مستوى الدولة مدعوم من الدولة.

قبل جائحة كورونا، اجتذبت منطقة نيسيكو في شمال اليابان أكثر من أربعة ملايين سائح في عام 2019، وكان الأجانب يمثلون حوالي 80٪ من السياح الدين يقيمون ليلة واحدة على الأقل. انخفض الرقم السنوي إلى حوالي نصف مستوى عام 2019 في عامي 2020 و2021.

وقد عاد عدد حجوزات الفنادق لهذا الشتاء إلى المستوى الذي كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا. تأتي العديد من الحجوزات من خارج اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)