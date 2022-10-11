اليابان ترفع كافة القيود المفروضة على دخول البلاد بسبب فيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - خففت الحكومة اليابانية بشكل كبير من إجراءات مراقبة الحدود الخاصة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى انتعاش كبير في عدد الزوار إلى البلاد بعد انخفاض الأعداد لأكثر من 90٪ من مستويات ما قبل الجائحة.

ألغت الحكومة اليابانية الحد الأقصى اليومي لعدد المسافرين المسموح لهم بدخول البلاد، والذي كان قد تم تحديده بـ 50 ألف مسافر، كما يستأنف العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة للزائرين لأجل قصير من 68 دولة ومنطقة من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

ولن يتم إخضاع الزوار لاختبار فيروس كورونا طالما لم تظهر عليهم أعراض تشير إلى احتمال حملهم العدوى، مثل الحمى. كما لن يطلب منهم عزل أنفسهم عقب الوصول.

كان مطار طوكيو الدولي في هانيدا مزدحما بالزوار من الخارج صباح الثلاثاء.

ويشار إلى أن عدد السياح الذين زاروا اليابان كان مرتفعا حتى عام 2019، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 31.88 مليون سائح.

وفي عام 2020 كانت اليابان تسعى لزيادة هذا العدد إلى 40 مليون سائح، حيث كان من المتوقع أن يحضر عدد كبير من الضيوف الأجانب للبلاد بفضل إقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، لكن تلك الآمال ذهبت أدراج الرياح بسبب جائحة كورونا وتأجيل الأولمبياد إلى 2021.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)