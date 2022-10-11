اليابان تدين الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا

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طوكيو - (جيجي برس) - أدانت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء بشدة الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا التي وقعت في اليوم السابق، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة ما يقرب من 100 آخرين.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي ”نحن ننظر بجدية للغاية للضربات الصاروخية الروسية“. وأضاف ”ندين بشدة (الضربات) لأنها غير مبررة على الإطلاق“.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة إن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو من المقرر أن يحضر اجتماعًا طارئًا عبر الإنترنت لمجموعة السبعة بشأن هذه المسألة في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وأشار ماتسونو إلى ”أننا نهدف إلى تأكيد وحدة مجموعة السبع وإرسال رسالة قوية إلى المجتمع الدولي“.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي إنه لم ترد أنباء عن تضرر مواطنين يابانيين في أوكرانيا جراء الضربات الروسية الأخيرة. وطالبهم بالاحتماء على الفور مع تأمين سلامتهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)