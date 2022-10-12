زعماء مجموعة السبع يدينون الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا

أخبار اليابان

برلين- (جيجي برس) - أدان قادة مجموعة الدول السبع الكبرى الثلاثاء الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا وقالوا إن ”الهجمات العشوائية على السكان المدنيين الأبرياء تشكل جريمة حرب“.

وأكّدت دول المجموعة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: ”أننا لا نردع وثابتون في التزامنا بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها“، بحسب البيان.

وقال زعماء مجموعة السبع في بيان مشترك عقب اجتماعهم الافتراضي الطارئ مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ”سنحاسب الرئيس الروسي بوتين والمسؤولين عن ذلك“.

وحذر زعماء مجموعة السبع من أن أي استخدام روسي لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية ”سيقابل بعواقب وخيمة“. قال كيشيدا فوميئو رئيس وزراء اليابان، الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت للقصف النووي، إن أوكرانيا يجب ألا تصبح دولة جديدة تتعرض للقصف النووي.

وقال القادة إن الدول السبع ”ستواصل فرض المزيد من التكاليف الاقتصادية على روسيا، بما في ذلك على الأفراد والكيانات التي تقوم بتقديم الدعم السياسي أو الاقتصادي لمحاولات روسيا غير القانونية لتغيير وضع الأراضي الأوكرانية“.

وندد البيان بضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية قائلا ”نكرر رسميا أننا لن نعترف أبدا بهذا الضم غير القانوني أو الاستفتاءات الصورية التي تستخدمها روسيا لتبريره“.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)