الحكومة اليابانية تتعهد بإعادة إحياء قطاع السياحة

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طوكيو - (جيجي برس) - كررت الحكومة اليابانية التزامها بإعادة إحياء قطاع السياحة والاقتصاد والتعافي من آثار جائحة كورونا يوم الثلاثاء عندما بدأت البلاد حملة خصومات على السفر على مستوى البلاد وخففت إجراءات مراقبة الحدود بشكل كبير.

وطلب كيشيدا من المسؤولين وضع خطة أساسية لتعزيز الطلب على السياحة بنهاية مارس/ آذار المقبل تغطي فترة ما بين السنة المالية 2023 والسنة المالية 2025، عندما تستضيف مدينة أوساكا في غرب اليابان معرض إكسبو الدولي.

وقال كيشيدا ”سننشئ مجتمعًا اقتصاديًا مستدامًا من خلال التغلب على الوباء وتنشيط الاقتصاد الإقليمي“.

وأكد هدفه المتمثل في تحقيق إنفاق سنوي بقيمة 5 تريليونات ين من قبل الزائرين الأجانب لليابان في أسرع وقت ممكن.

كما أصدر كيشيدا تعليمات للمسؤولين بإدراج إجراءات تعزيز السياحة في الحزمة الاقتصادية التي تخطط لها الحكومة والتي سيتم تجميعها بحلول نهاية هذا الشهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)