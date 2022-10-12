بدء تقديم الطلبات للحصول على شهادة لشراكة للأقليات الجنسية في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) - بدأت حكومة مدينة طوكيو في قبول طلبات الحصول على شهادة الشراكة للأزواج من الأقليات الجنسية يوم الثلاثاء، من خلال الإجراءات عبر الإنترنت من حيث المبدأ.

سيتم التعامل مع الشركاء من الأقليات الجنسية مع الشهادة مثل الأزواج المتزوجين في حالات مثل زيارة شركائهم في المستشفى والعثور على سكن.

ستبدأ حكومة العاصمة البرنامج في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، لتصبح المحافظة العاشرة في اليابان التي تقدم مثل هذا المخطط.

سيتم منح شهادة طوكيو ليس فقط للأزواج الذين يعيشون في طوكيو ولكن أيضًا للأشخاص الذين يتنقلون أو يذهبون إلى المكاتب أو المدارس في العاصمة اليابانية. كما سيخضع أطفال الأزواج المنتمين إلى أقليات جنسية للبرنامج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)