رفع تعريفة سيارات الأجرة لأول مرة منذ 15 عامًا في طوكيو

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طوكيو ، 12 أكتوبر (جيجي برس) - أعلنت وزارة النقل اليابانية عن زيادات في أسعار سيارات الأجرة في طوكيو، اعتبارًا من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، في وقت تواجه فيه الصناعة انخفاضًا في الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود.

سترتفع أسعار سيارات الأجرة في العاصمة لأول مرة منذ عام 2007، باستثناء الأوقات التي تم فيها زيادة معدل ضريبة الاستهلاك.

سيتم رفع الحد الأعلى للأجرة الأساسية لسيارة أجرة ذات حجم قياسي إلى 500 ين لأول 1096 مترًا من 420 ينًا حاليًا لأول 1052 مترًا.

سترتفع الأسعار على أساس المسافة بمقدار 100 ين لكل 255 مترًا، بدلاً من 80 يناً الحالية لكل 233 مترًا.

يخضع لهذا التغيير مشغلو سيارات الأجرة في 23 بلدية بطوكيو ومدينتي موساشينو وميتاكا.

تأثرت صناعة سيارات الأجرة بجائحة كورونا، مع خروج عدد أقل من الناس إلى الشارع ودفع سيارات الأجرة لتكاليف إدخال طرق دفع غير نقدية وإجراءات حماية أخرى من الفيروس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)