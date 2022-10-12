دمج بطاقات التأمين الصحي و«الهوية» في خريف 2024 في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت مصادر مطلعة إن الحكومة اليابانية تدرس إلغاء نظام بطاقة التأمين الصحي الحالي من حيث المبدأ في خريف عام 2024 من خلال دمجه في نظام رقم التعريف الشخصي للضمان الاجتماعي والضرائب ”الهوية“.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة إلى تسريع انتشار استخدام بطاقات My Number وسط تباطؤ وتيرة الزيادة في إصدار البطاقات. ومن المتوقع أن يصدر وزير الشؤون الرقمية كونو تارو إعلانًا بشأن هذه المسألة في وقت مبكر من يوم الخميس.

في أكتوبر 2021، بدأت الحكومة عمليات واسعة النطاق تسمح باستخدام بطاقات My Number كبطاقات تأمين صحي.

يمكن لحاملي بطاقة My Number الآن بسهولة الخضوع لعملية تحديد الهوية باستخدام الأجهزة المثبتة في المؤسسات الطبية والصيدليات وعرض سجلات الوصفات الطبية الخاصة بهم على موقع مخصص لذلك.

ومع ذلك، فإن حوالي 30٪ فقط من المؤسسات الطبية تقبل حاليًا بطاقاتMy Number كبطاقات تأمين صحي. اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2023، تخطط الحكومة لإلزام المؤسسات الطبية والصيدليات في جميع أنحاء البلاد بأن يكون لها أنظمة ذات صلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)