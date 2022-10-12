اليابان : مستعدون لدعم الين بسوق العملات إذا لزم الأمر

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واشنطن - (جيجي برس) - قال وزير المالية الياباني شونئيتشي سوزوكي إن اليابان مستعدة للتدخل مرة أخرى في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر للتعامل مع الانخفاض السريع في سعر صرف الين.

كان سوزوكي يتحدث إلى جيجي برس بعد أن تجاوز الدولار 146 ينًا للمرة الأولى منذ حوالي 24 عامًا صباح الأربعاء بتوقيت اليابان.

وقال سوزوكي الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة لحضور اجتماع لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة ”نراقب أسعار الصرف الأجنبي بشعور من التوتر كالمعتاد“.

وشدد على أن ”تحركات سعر الصرف الأجنبي مهمة، وليس الأمر أننا سنتخذ إجراء إذا وصل (سعر الدولار مقابل الين) إلى مستوى معين “.

وكان الهبوط الأكبر منذ عام 1998 مدفوعا بتوقع السوق المتنامي باستمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة ما يزيد الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

نفذت اليابان أول تدخل في شراء الين وبيع الدولار في حوالي 24 عامًا في 22 سبتمبر/ أيلول للحد من انخفاض حاد في العملة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)