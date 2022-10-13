اليابان تفرض وضع أجهزة السلامة في حافلات رياض الأطفال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تبنت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء مجموعة من إجراءات الطوارئ التي تركز على تكليف بتركيب أجهزة السلامة في حافلات الحضانة ورياض الأطفال لمنع ترك الأطفال في الداخل أو نسيانهم تحت أي ظرف من الظروف.

ستدخل قاعدة جهاز السلامة الإلزامية حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان من العام المقبل مع فترة سماح مدتها عام واحد. وسيُصدر أمر لمشغلي مثل هذه المرافق المخالفة للقاعدة بتعليق العمليات أو مواجهة عقوبات أخرى.

في الشهر الماضي، توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات إثر إصابتها بضربة حر بعد أن تُركت في الحافلة في ماكينوهارا بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان. جاء ذلك في أعقاب حادث مميت مماثل في ناكاما بمحافظة فوكوؤكا جنوب غرب اليابان في يوليو/ تموز من العام الماضي.

ستضع وزارة النقل بحلول نهاية العام إرشادات بشأن مواصفات أجهزة السلامة المطلوبة. تشمل الخيارات التي يجري النظر فيها زرًا في الطرف الخلفي للحافلة يُصدر إنذارًا إذا لم يتم الضغط عليه بعد توقف المحرك، مما يدفع الموظفين إلى التحقق من داخل الحافلة، بالإضافة إلى جهاز استشعار لاكتشاف أي طفل ترك في الداخل.

تشمل المرافق الخاضعة للالتزام رياض الأطفال ودور الحضانة ومدارس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز الرعاية النهارية للأطفال ذوي الإعاقة. ويقدر عدد هذه المرافق بحوالي 24000 مرفق، وبلغ مجموع حافلاتها 44000 حافلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)