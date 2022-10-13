اليابان تعلن عن خطة لإعادة تشكيل المهارات وتغيير الوظائف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء عن خطة جديدة لدعم التطوير الوظيفي للأفراد من إعادة التأهيل إلى تغيير الوظائف، من أجل تعزيز تنقل العمالة ورفع الأجور.

كما ستوسع الحكومة مساعداتها للشركات التي تقبل تغيير الوظائف أو العمل كجسور بين هؤلاء العمال وأرباب العمل.

وقال كيشيدا إن الإجراءات ستدرج في الحزمة الاقتصادية الشاملة التي سيتم وضعها بحلول نهاية الشهر.

جاء هذا الإعلان في حلقة نقاش حول إعادة تشكيل المهارات أو تعلم مهارات جديدة عقدت في طوكيو.

وقال كيشيدا: ”لن ينمو الاقتصاد ككل ما لم تكن هناك حركة كبيرة للعمالة“، مشيرًا إلى المجالات الرقمية وغيرها على أنها قطاعات نمو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)