روسيا تحتج على اختبار صواريخ ”هيمارس“ خلال مناورات يابانية - أمريكية مشتركة بالقرب من الحدود الروسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - احتجت وزارة الخارجية الروسية على التدريبات المشتركة الأخيرة بين اليابان والولايات المتحدة والتي تم فيها نشر نظام صاروخ المدفعية عالي الحركة التابع للجيش الأمريكي، أو ”هيمارس“ في محافظة هوكايدو شمال اليابان.

وقالت الوزارة في بيان صدر الأربعاء إنها قدمت احتجاجا مقررا للسفارة اليابانية في روسيا ضد التدريبات التي أجريت في منطقة تدريب يوسوبيتسو التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في هوكايدو.

وجاء في بيان الخارجية الروسية ”قدمنا احتجاجًا شديد اللهجة للسفارة اليابانية في موسكو، على خلفية اختبار قوات الدفاع الذاتي اليابانية لراجمات الصواريخ من طراز “هيمارس” خلال تدريبات مشتركة مع القوات الأمريكية، في ميدان تدريب هوكايدو الواقع بالقرب من الحدود الروسية“.

كما أورد البيان ”نعد هذه التدريبات بمنزلة تحدٍ لأمن منطقة الشرق الأقصى لبلادنا، ونصر على إيقاف مثل هذه الأعمال فوراً“، محذراً ”الجانب الياباني من حتمية اتخاذ تدابير استجابة مناسبة من أجل منع التهديدات العسكرية ضد روسيا“.

وفي بيان منفصل، حذرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا من أن روسيا ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد الخطوة غير الودية التي اتخذتها إدارة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)