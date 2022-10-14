نصب تذكاري تكريمًا للطبيب والناشط الإنساني الياباني ناكامورا الذي قتل في أفغانستان

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نيودلهي - (جيجي برس) - أقيم نصب تذكاري في أفغانستان تكريما للطبيب الياباني تيتسو ناكامورا الذي قتل هناك، حيث شارك في مشاريع المساعدات الإنسانية في الدولة التي مزقتها الصراعات منذ عقود.

يقف النصب بالقرب من الموقع الذي قتل فيه مسلحون ناكامورا، في ضواحي مدينة جلال آباد شرق أفغانستان في عام 2019.

وصل الطبيب الياباني تيتسو ناكامورا مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى باكستان، ثم انتقل للعمل في أفغانستان، وأفنى حياته في بناء المستشفيات وشبكات الري قبل أن يلقى حتفه مغدورًا به في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019 على طريق شرقي كابول.

بداية من عام 1991، افتتح ناكامورا 3 عيادات لتقديم الخدمة الطبية في أفغانستان، ووصل عدد العيادات التي أسسها وأشرف عليها 10 عيادات قدمت الرعاية الصحية لعشرات الآلاف من المرضى، كما قدمت التدريب والتثقيف الطبي للأطقم الطبية. ومنذ ذلك الحين فصاعدا، وسع نطاق عمله ليشمل الزراعة والري، وركز على بناء مشاريع القنوات في شرق أفغانستان.

وقد قام ناكامورا فضلا عن ذلك ومن خلال ”الصندوق الأفغاني للحياة“الذي أسسه عام 2001 بعشرات المشاريع في هذا الاتجاه شملت حفر عشرات الآبار وإحياء عشرات المساقي المائية

تم تسمية الساحة العامة حيث يقع النصب التذكاري باسم حديقة ناكامورا التذكارية.

يحتوي النصب التذكاري على صورة لناكامورا، الذي كان الممثل المحلي لمجموعة المساعدة الإنسانية اليابانية بيشاور كاي، بالإضافة إلى قائمة بإنجازاته مكتوبة باللغة اليابانية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأت أعمال تشييد الحديقة التذكارية خلال إدارة الرئيس الأفغاني المخلوع أشرف غني، الذي فر من البلاد عندما سيطرت طالبان على السلطة العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)