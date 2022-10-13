كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز إستراتيجية بعيدة المدى

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سيؤول (جيجي برس) - أجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق صاروخين استراتيجيين طويلي المدى من صواريخ كروز يوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية في البلاد اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن عمليات الإطلاق كانت تدريبات لوحدات العمليات التكتيكية للأسلحة النووية في كوريا الشمالية. يبدو أن الدولة تفترض استخدام صواريخ كروز الاستراتيجية بعيدة المدى المزودة بأسلحة نووية تكتيكية لمهاجمة القواعد العسكرية للعدو على سبيل المثال.

وبحسب وكالة الأنباء، راقب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عمليات الإطلاق شخصيًا وقال إن بلاده أرسلت مرة أخرى تحذيرًا واضحًا للأعداء من خلال إطلاق التجارب.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الزعيم كيم جونغ أون أعرب عن ”رضاه البالغ“ على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصياً من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنّهما حلّقا فوق البحر الأصفر لمسافة ألفي كيلومتر، لمدة ساعتين و50 دقيقة و 34 ثانية. وقالت الوكالة إن الصواريخ أصابت هدفا بعد قطعها 2000 كيلومتر.

وقال كيم جونغ أون إن ”التجربة الصاروخية عبارة عن تحذير واضح للأعداء وتطبيق عملي للقدرات القتالية للقوات المسلحة الاستراتيجية النووية لردع أي أزمة عسكرية والحرب في أي وقت واتخاذ زمام المبادرة بشكل كامل“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)