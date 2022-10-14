اليابان: كوريا الشمالية ”جاهزة لتجربة نووية“ جديدة

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طوكيو - (جيجي برس) - قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا يوم الخميس، إن هناك احتمالية بأن تكون كوريا الشمالية قد اتخذت الاستعدادات اللازمة لإجراء تجربة نووية.

وقال في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ، إن اليابان ستعمل مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتعزيز اليقظة وأنشطة المراقبة، ردا على سلسلة إطلاق الصواريخ الباليستية مؤخرا من قبل بيونغ يانغ.

في وقت سابق، حضر وزير الدفاع الياباني اجتماعا مشتركا لمجلس النواب للجان الأمن والشؤون الخارجية وقضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين منذ عقود.

رداً على سؤال من كويشيرو جينبا من الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض البارز في اليابان حول الوضع الحالي لتطوير كوريا الشمالية النووية والصاروخية، قال وزير الدفاع إنه يُنظر إلى كوريا الشمالية على أنها نجحت في تطوير رؤوس حربية نووية أصغر يمكن تركيبها على الصواريخ الباليستية القادرة على الوصول إلى اليابان.

كما سأل جينبا الوزير عن الفرق بين ممارسة قدرات الضربة المضادة، التي تدرس الحكومة اليابانية الحصول عليها، والضربات الوقائية التي يقول البعض إنها قد تنتهك الدستور الياباني والقانون الدولي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)