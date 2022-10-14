احتمال أن تقل نفقات الجنازة الرسمية لآبي عن التقديرات السابقة

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طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس إن تكاليف الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي من المتوقع أن تكون أقل من التقدير الأصلي البالغ 1.66 مليار ين.

وقال مصدر حكومي إن التكاليف ستتجاوز 1.2 مليار ين لكنها لن تتجاوز 1.3 مليار ين.

وقال كيشيدا في برنامج تلفزيوني على قناة بي إس فوجي ”الضيوف الأجانب مكثوا لفترة أقصر مما كان متوقعا في البداية“.

كما أشار إلى أنه يأمل في تقديم أرقام تكلفة ملموسة والتحقق مما إذا كانت ميزانية الجنازة مناسبة بطريقة تساهم في المناقشات المستقبلية.

وفي تطور ذي صلة يوم الخميس، اتفق الحزبان الحاكم والمعارضة على أن تشرح الحكومة نفقات جنازة الدولة التي أقميت من أجل آبي يوم 27 سبتمبر/ أيلول لأعضاء مجلس إدارة لجان الميزانية في البرلمان الياباني يوم الجمعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)