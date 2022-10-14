كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وقال هامادا للصحفيين إن الصاروخ أطلق حوالي الساعة 1:47 صباحا (5:47 مساء الخميس بتوقيت غرينتش) ويعتقد أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

قالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان.

وقال هامادا إن الصاروخ قطع مسافة 650 كيلومترا على ارتفاع أقصى يبلغ نحو 50 كيلومترا. وقال إنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار للطائرات أو السفن.

وكانت بيونغ يانغ قد أجرت قبل أيام محاكاة لضربات نووية تكتيكية بإشراف الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأطلقت بيونغ يانغ 7 صواريخ بالستية خلال الأسبوعين الماضيين، حلق أحدها فوق اليابان للمرة الأولى منذ العام 2017. في حين يترقب المجتمع الدولي أن تُجري كوريا الشمالية قريباً تجربة نووية ستكون هي أيضاً الأولى من نوعها منذ 5 سنوات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)