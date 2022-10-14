اليابان تسعى لإلغاء حق ”تأديب الوالدين“ من القانون المدني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تبنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة مشروع قانون لحذف مادة في القانون المدني تضمن للآباء الحق في تأديب أطفالهم من أجل حظر العقاب البدني عليهم.

تضمن مشروع القانون أيضًا تغييرًا في افتراض شرعية الأطفال في خطوة تهدف إلى ضمان وجود جميع الأشخاص في سجل الأسرة الرسمي.

ستسعى الحكومة لسن القانون في الدورة الحالية للبرلمان الياباني.

تنص المادة 822 من القانون المدني على أنه يجوز لمن يمارس السلطة الأبوية تأديب الطفل بالقدر اللازم لرعايته وتعليمه.

يقول بعض الخبراء أن المادة تستخدم كذريعة لتبرير إساءة معاملة الأطفال كشكل من أشكال التأديب، حيث تعطي كلمة ”تأديب“ الانطباع بأن العقاب الجسدي مسموح به.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)