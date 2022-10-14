ارتفاع حالات الانتحار بين النساء للعام الثاني على التوالي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن عدد النساء اللائي انتحرن في اليابان في عام 2021 ارتفع بمقدار 42 حالة عن العام السابق ليصل العدد الإجمالي إلى 7068 حالة، وهو ما يمثل ارتفاعًا للعام الثاني على التوالي.

قال مسؤول بوزارة الصحة: ​​”الاضطرابات النفسية والتغيرات في العلاقات الأسرية التي ظهرت وسط جائحة كورونا ربما كان لها تأثير“.

انخفض عدد الرجال الذين انتحروا بمقدار 116 حالة ليصبح العدد 13939 حالة، وهو العام الثاني عشر على التوالي من التراجع.

انخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين انتحروا في اليابان عام 2021 بمقدار 74 حالة ليصل إلى 21007 حالة.

معدل الانتحار، الذي يمثل عدد حالات الانتحار لكل 100 ألف نسمة، لم يتغير عند 16.7، وهو أعلى معدل بين مجموعة الدول السبع الكبرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)