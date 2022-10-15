اليابان تكثف جهودها لمنع حالات الانتحار بين النساء والأطفال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت الحكومة اليابانية يوم الجمعة إنها ستكثف جهودها لمنع حالات الانتحار بين النساء والأطفال التي تتزايد وسط جائحة كورونا.

قالت الحكومة إن عدد الأشخاص الذين انتحروا في اليابان انخفض بنحو 30٪ عن مستواه في عام 2006، لكن زاد عدد المنتحرين بين النساء والأطفال.

وقالت إن الجائحة أدت إلى تفاقم المشكلات التي يمكن أن تسبب حالات انتحار من خلال تقليل فرص الاتصال ودفع تغييرات في أساليب العمل.

بالنسبة للنساء، تعهدت الحكومة بتقديم مزيد من المساعدة لأولئك الذين يعانون من حمل غير متوقع وتقديم المساعدة الوظيفية للعاملين غير الدائمين.

وقالت الحكومة إن الوكالة الجديدة المزمع إنشاؤها والمسؤولة عن سياسات الطفل والأسرة، والتي سيتم إنشاؤها في أبريل/ نيسان من العام المقبل، ستعمل الحكومة بشكل وثيق مع وكالات أخرى بشأن سبل حماية الأطفال من الانتحار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)