زياد عدد المرات التي تصدت فيها القوات الجوية اليابانية لانتهاك المجال الجوي للبلاد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة الدفاع اليابانية يوم الجمعة إن مقاتلات قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية سارعت 446 مرة للتحذير من انتهاكات المجال الجوي للبلاد في النصف الأول من أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول من السنة المالية 2022، بزيادة 56 مرة عن العام السابق.

تصد المقاتلات اليابانية لطائرات صينية 340 مرة، بزيادة 59 مرة، كما تصدت لطائرات روسية 95 مرة، بانخفاض 7 مرات.

مع ارتفاع عدد مرات التصدي لطائرات صينية، قال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن اليابان ستراقب عن كثب الأنشطة الصينية وتتخذ إجراءات ضد انتهاكات المجال الجوي بصرامة.

وقالت الوزارة إن الطائرات الصينية أقلعت من حاملة طائرات لياونينغ التابعة للجيش الصيني وهبطت فيها أكثر من 100 مرة جنوب محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان في مايو/ أيار، كما زادت الأنشطة في جميع أنحاء تايوان.

وقالت الوزارة إنه تم اكتشاف طائرة استطلاع صينية بدون طيار تحلق دون أن ترافقها طائرة لأول مرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)