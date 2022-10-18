مزارعو الأرز في اليابان يتحولون بشكل متزايد إلى القمح والخضروات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - توقف عدد متزايد من المزارعين في اليابان عن إنتاج الأرز، الذي يتقلص الطلب عليه وبدلاً من ذلك يزرعون القمح والخضروات والمحاصيل الأخرى هذا العام، بتشجيع من الإعانات الحكومية.

تقدر وزارة الزراعة أنه تم تحويل ما لا يقل عن 3000 هكتار من حقول الأرز إلى حقول محاصيل أخرى على مستوى البلاد في عام 2022، حيث زادت بشكل كبير من أقل من 100 هكتار في السنوات السابقة.

وقال مسؤول في الوزارة إن ”فكرة الترويج للإنتاج الذي يلبي الطلب آخذة في الانتشار“.

وقالت الوزارة يوم الجمعة إن المنطقة المزروعة بالأرز الأساسي انخفضت بمقدار 52 ألف هكتار، أو 4٪ في عام 2022 عن العام السابق.

في حين تحول العديد من مزارعي الأرز إلى الأرز كعلف للحيوانات، والذي يمكن زراعته دون إجراء تغييرات على حقول الأرز ، تحول عدد متزايد من حقولهم إلى حقول محاصيل لإنتاج القمح وفول الصويا والخضروات والفواكه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)